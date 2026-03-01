Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран: Агресорите ще съжаляват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският народ ще накара САЩ и Израел да съжаляват за действията си срещу страната, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, цитиран от иранската агенция ИРНА и БТА.

„Ще накараме ционистките престъпници и презрените американци да съжаляват за действията си. Храбрите войници и великата иранска нация ще дадат незабравим урок на тираничните международни дяволи", написа Лариджани в профила си в социалната мрежа „Екс" (X).

По-рано през деня САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по различни градове в 24 ирански провинции. Според съобщенията целите са били военни обекти и жилищни райони.

По данни на Иранското дружество на Червения полумесец към 19:15 ч. българско време са потвърдени най-малко 201 загинали. Ранените са 747 души.