ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Интер" върви уверено към титлата в Италия

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22381704 www.24chasa.bg

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран: Агресорите ще съжаляват

7212
СНИМКА: Pixabay

Иранският народ ще накара САЩ и Израел да съжаляват за действията си срещу страната, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, цитиран от иранската агенция ИРНА и БТА.

„Ще накараме ционистките престъпници и презрените американци да съжаляват за действията си. Храбрите войници и великата иранска нация ще дадат незабравим урок на тираничните международни дяволи", написа Лариджани в профила си в социалната мрежа „Екс" (X).

По-рано през деня САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по различни градове в 24 ирански провинции. Според съобщенията целите са били военни обекти и жилищни райони.

По данни на Иранското дружество на Червения полумесец към 19:15 ч. българско време са потвърдени най-малко 201 загинали. Ранените са 747 души.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите