САЩ за първи път са използвали в бой експлозивни дронове за атаката срещу Иран

Убити са седем ирански лидери, съобщи израелската армия

Американската армия обяви, че за първи път е използвала в бой експлозивни дронове за атака срещу Иран, като е прибегнала до технология, използвана по-специално във войната между Украйна и Русия, отбелязва АФП.

„Task Force Scorpion Strike за първи път използва в бой еднократни и евтини дронове", заяви Централното командване на САЩ в съобщение, публикувано в „Екс". Групата, за която става дума, беше създадена едва през декември миналата година.

Тези дронове са базирани на иранска технология, уточни Централното командване. Те са вдъхновени от дроновете „Шахед", за които Западът обвинява Иран, че е предоставил на Русия, за да атакува Украйна.

Израелските въоръжени сили обявиха тази вечер, че по време на ударите на САЩ и Израел срещу Иран са били „елиминирани" седем ирански лидери, включително ръководителят на иранските Гвардейци на революцията Мохамад Пакпур и Али Шамхани, съветник на върховния лидер, предаде Франс прес.

Атаката е била насочена срещу събрание, по време на което са били „елиминирани" седем лидери на „иранския терористичен режим", заяви по телевизията говорителят на армията бригаден генерал Ефи Дефрин.

Сред убитите е и министърът на отбраната Азиз Насирзаде, според същия източник.

Междувременно „Аксиос" предаде, че се предвижда операцията да продължи пет дни, но сроковете може да се променят.