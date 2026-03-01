ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево време с температури между 10 и 15 ни очак...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22381939 www.24chasa.bg

Официално: Али Хаменей е мъртъв, обявиха държавни ирански медии

Мая Божинова

[email protected]

8708
Смъртта на аятолах Али Хаменей беше потвърдена от иранските държавни медии рано в неделя. СНИМКА: РОЙТЕРС

След часове на спекулации и непотвърдена информация стана ясно, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит.

За това съобщиха иранските държавни медии, след като в събота Израел и САЩ предприеха мащабната военна операция "Ревящ лъв", която ескалира напрежението в Близкия изток.

Информационните агенции "Тасним" и "Фарс" обявиха, че 40 дни обществен траур и седем дни официални празници ще бъдат отбелязани в Иран, за да почетат убития аятолах.

Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви в социалните мрежи, че Хаменей е бил убит при американско-израелските удари, поразили най-малко четири сгради в комплекса на върховния лидер в Техеран в събота сутринта.

Смъртта на аятолах Али Хаменей беше потвърдена от иранските държавни медии рано в неделя. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите