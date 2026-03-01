Официално: Али Хаменей е мъртъв, обявиха държавни ирански медии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След часове на спекулации и непотвърдена информация стана ясно, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит.

За това съобщиха иранските държавни медии, след като в събота Израел и САЩ предприеха мащабната военна операция "Ревящ лъв", която ескалира напрежението в Близкия изток.

Информационните агенции "Тасним" и "Фарс" обявиха, че 40 дни обществен траур и седем дни официални празници ще бъдат отбелязани в Иран, за да почетат убития аятолах.

Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви в социалните мрежи, че Хаменей е бил убит при американско-израелските удари, поразили най-малко четири сгради в комплекса на върховния лидер в Техеран в събота сутринта.