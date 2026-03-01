ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партньорът на Григор Димитров спечели трофея в Ака...

Иран обяви 40-дневен траур след смъртта на Хаменей

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей

Иранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

По-рано агенцията предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати" в събота сутринта.

„Аятолах Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, загина в резултат на атака от страна на ционисткия режим и САЩ в събота сутринта", цитира ИРНА официалното съобщение.

Преди това за смъртта на иранския лидер съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл" (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната", пише БТА.

