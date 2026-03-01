Нови експлозии в Дубай, Доха и Манама

Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Иран започна да нанася вчера ответни удари, след като Израел и САЩ предприеха мащабна атака срещу Ислямската република.
Техеран оповести, че смята всички американски военни бази в региона за свои легитимни цели.
Ройтерс информира, че взривове са чути днес в района на Дубай, като се позова на свидетели.
Според АФП са били атакувани обекти в столиците на Бахрейн - Манама, и на Катар - Доха, съобщава БТА.
So they are shooting missiles at the residential areas in #Dubai too. Scary time to be alive. Videos received from my family there. pic.twitter.com/nBqH2Xr6XI— Ms Sanctimonious (@mssanctimonious) March 1, 2026