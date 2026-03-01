ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партньорът на Григор Димитров спечели трофея в Ака...

Нови експлозии в Дубай, Доха и Манама

снимка: РОЙТЕРС

Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Иран започна да нанася вчера ответни удари, след като Израел и САЩ предприеха мащабна атака срещу Ислямската република.

Техеран оповести, че смята всички американски военни бази в региона за свои легитимни цели.

Ройтерс информира, че взривове са чути днес в района на Дубай, като се позова на свидетели.

Според АФП са били атакувани обекти в столиците на Бахрейн - Манама, и на Катар - Доха, съобщава БТА.

снимка: РОЙТЕРС

