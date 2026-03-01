Тръмп: Има няколко добри кандидати за лидер на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей „има няколко добри кандидати" за негов наследник, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, като изрази мнение, че дипломатическо решение на кризата е възможно и дори „много по-лесно сега".

В телефонно интервю за „Си Би Ес Нюз" в събота вечерта (местно време, б. ред.) Тръмп посочи, че според него координираните удари на САЩ и Израел, при които е загинал Хаменей, са били ефективни и могат да отворят път към дипломация.

„Очевидно сега е много по-лесно, отколкото беше преди ден", заяви той, попитан за перспективите за дипломатическо решение. „Защото те са сериозно засегнати".

Президентът определи операцията като „велик ден за тази страна, велик ден за света" и изрази увереност в резултатите от ударите.

По-рано Тръмп обяви, че Хаменей, ръководил Иран в продължение на почти 37 години, е бил убит при атаките. Източници, цитирани от телевизията, съобщават, че около 40 ирански официални лица са загинали при американските удари.

Ответни удари и оценка на риска

Тръмп посочи, че следи внимателно реакцията на Техеран. Иран е изстрелял балистични ракети срещу Израел и е атакувал съюзници на САЩ в други части на Близкия изток.

„Точно това очаквахме", каза той по повод ответната реакция, но добави, че досегашните действия на Иран са по-ограничени от очакваното. „Мислехме, че ще бъдат двойно по-силни", заяви Тръмп, като подчерта, че ситуацията остава нестабилна. „Досега са по-слаби, отколкото очаквахме".

Според Централното командване на САЩ няма данни за загинали или ранени американски военнослужещи при операцията. В Израел един човек е загинал при ответните удари, а десетки са били ранени.

Реакции в Конгреса

В Конгреса републиканците изразиха подкрепа за действията на президента. Част от лидерите на Демократическата партия обаче поискаха повече информация за операцията.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер призова Тръмп да предостави „на Конгреса и американския народ важни подробности за обхвата и неотложността на заплахата".

На въпрос дали възнамерява да работи с Конгреса по въпроси, свързани с Иран, президентът отговори: „Винаги искам да работя с Конгреса. Винаги. Винаги съм работил с Конгреса".

В края на интервюто Тръмп отново определи ударите като успешни и отказа да отговори директно дали смята военните операции на САЩ в Иран за „война". Той подчерта, че остава фокусиран върху „елиминирането на заплахите" за САЩ, пише БТА.