ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партньорът на Григор Димитров спечели трофея в Ака...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22382119 www.24chasa.bg

Тръмп: Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

6976
снимка: РОЙТЕРС

"Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави той в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Същевременно председателят на иранския парламент се обърна индиректно към Тръмп и Израел.

"Преминахте червена линия и ще си платите за това", каза Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от иранската държавна теливизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, който на свой ред започна да нанася ответни удари.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите