Тръмп: Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

"Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.
"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави той в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".
Същевременно председателят на иранския парламент се обърна индиректно към Тръмп и Израел.
"Преминахте червена линия и ще си платите за това", каза Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от иранската държавна теливизия.
САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, който на свой ред започна да нанася ответни удари.