Тръмп: Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави той в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Същевременно председателят на иранския парламент се обърна индиректно към Тръмп и Израел.

"Преминахте червена линия и ще си платите за това", каза Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от иранската държавна теливизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, който на свой ред започна да нанася ответни удари.