Външните министри на Г-7 се споразумяха за координирани действия след ударите срещу Иран

Външните министри на страните от Г-7 се договориха за тясно сътрудничество след началото на израелско-американските удари срещу цели в Иран, съобщиха АПА и ДПА, позовавайки се на японското външно министерство

По време на телефонен разговор Съединените щати са представили обзор на последните събития и възможните перспективи за развитието на ситуацията, се посочва в изявление на Токио.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че при ударите е загинал иранският държавен глава и върховен религиозен лидер аятолах Али Хаменей, пише БТА.

Япония ще продължи да полага „всички необходими дипломатически усилия" по отношение на Иран в координация с международната общност, включително в рамките на Г-7, заяви японският външен министър Тошимицу Мотеги.

В групата на седемте икономически развити демокрации участват САЩ, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада.

Междувременно външните министри на държавите членки на Европейския съюз също планират да проведат днес конферентен разговор, посветен на актуалната ситуация в Близкия изток.