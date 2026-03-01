ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Али Лариджани: Целта на САЩ и Израел е Иран да се разпадне и да бъде разграбен

СНИМКА : pixabay

Целта на САЩ и Израел е Иран да се разпадне и да бъде разграбен, заяви днес най-висшият ирански представител по сигурността - секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от иранската държавна телевизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, а Техеран нанесе ответни удари, припомня Ройтерс.

"Последствията ще бъдат сурови, ако се предприемат нови действия", заяви Лариджани.

Той обяви, че днес ще бъде определен временен Върховен съвет за управление на Иран след кончината на Върховния лидер - аятолах Али Хаменей, при нападението на САЩ и Израел.

СНИМКА : pixabay

