Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

Иранската държавна телевизия съобщи, че няколко членове на семейството на аятолах Али Хаменей са били убити при ударите на САЩ и Израел, съобщи CNN. По информация на Тръмп и иранските медии обстрелът доведе и до смъртта на самия върховен лидер.

По данни от ирански официални източници, дъщерята, внучето, снаха му и зет му са сред загиналите при атаките.

Припомняме, че по-рано Доналд Тръмп обяви, че Хаменей е мъртъв. "Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и за хората от много държави по света, които бяха убити или осакатени от него и неговата банда кръвожадни главорези", каза президентът на САЩ.

Впоследствие иранските държавни медии потвърдиха смъртта на аятолаха след масивна американско-израелска атака срещу страната, за която президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще продължи с тежки бомбардировки през цялата седмица. Техеран обяви 40-дневен траур в страната, а хиляди поддръжници на аятолаха излязоха по улиците на иранската столица.

На този фон стана ясно, че Иран е предприел нова вълна от ракетни и дронови удари, насочени срещу американски военни бази в региона и срещу Израел като ответна мярка след мащабната атака, при която беше убит върховният лидер аятолах.

27 американски бази в региона, както и военният щаб на Израел и комплекс на отбранителната индустрия в Тел Авив, са сред поразените цели, съобщи иранската държавна телевизия, съобщи Нова тв.