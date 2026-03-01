Българин в Дубай: Евакуираха ни спешно заради ракетни атаки около полунощ

В полунощ в Дубай бе обявена тревога заради масирани ракетни атаки и нападения с дронове.Милен Чолаков, който се намира в града, разказа как е преминала нощта и каква е обстановката в Обединените арабски емирства в момента.

„Около 12 часа вечерта получихме предупреждение за ракетни атаки. Трябваше малко по-спешно да се евакуираме на рецепцията на хотела. Доста хора се събраха там, но в небето не се виждаха ракети", сподели Чолаков. По-късно е станало ясно, че са извършени атаки над летището в Дубай и района на хотел „Бурж Ал Араб".

По думите му всички ракети и дронове са били успешно прихванати от противовъздушната отбрана на Дубай. „Разбрахме, че само отломки са уцелили хотела и летището, а щетите са минимални", допълни той.

Милен Чолаков категорично опроверга информацията, че емблематичната сграда „Бурж Халифа" е била ударена. „В момента в социалните мрежи има доста дезинформация – например, че „Бурж Халифа" е била ударена и че има спешна евакуация. Това не е вярно. Приятел беше там точно в момента, в който се появи тази информация, и потвърди, че не се случва нищо", подчерта той. Българинът призова хората да се информират от сигурни източници, тъй като в момента се разпространяват много клипове, генерирани от изкуствен интелект.

Към този момент българските власти не са осъществили контакт със сънародниците ни в Дубай. „Никой от българските власти не се е свързал с нас досега. Изпратихме имейл до Външно министерство с информация къде се намираме и кога е полетът ни, но получихме само автоматичен протоколен отговор", обясни Чолаков. Той добави, че ако се организира спешна евакуация, със сигурност биха се възползвали.

Въздушното пространство над Дубай остава затворено, а всички полети са отменени. Това е довело до препълване на хотелите с транзитни пътници и туристи. „Цените на стаите са на доста повишени нива. Нашият полет е на 3 март и имаме платен хотел дотогава, но ако небето не бъде отворено до два дни, ще имаме сериозен проблем", сподели още Чолаков пред Нова телевизия.

Въпреки напрежението, по улиците на Дубай няма паника. Такситата и доставките на храна продължават да работят, макар трафикът да е значително по-слаб от обичайното.