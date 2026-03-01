ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партньорът на Григор Димитров спечели трофея в Ака...

Израел Кац: Справедливостта възтържествува

Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Снимка: Twitter/@Kahlissee

"Справедливостта възтържествува", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац по повод смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей, предаде Франс прес.

Аятолахът загина вчера на 86-годишна възраст при израелско въздушно нападение.

САЩ и Израел предприеха в събота мащабна атака срещу Иран. Израелските сили обявиха, че мишени са били както Хаменей, така и президентът на Иран Масуд Пезешкиан, пише БТА.

Иран обяви 40-дневен траур за Върховния лидер.

"Хаменей е елиминиран (...) заедно с висши служители на иранския бастион на тероризма", написа Кац в изявление, разпространено чрез социални медии.

„Справедливостта възтържествува и Оста на злото претърпя смазващо поражение", добави той.

