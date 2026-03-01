Израел Кац: Справедливостта възтържествува

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Справедливостта възтържествува", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац по повод смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей, предаде Франс прес.

Аятолахът загина вчера на 86-годишна възраст при израелско въздушно нападение.

САЩ и Израел предприеха в събота мащабна атака срещу Иран. Израелските сили обявиха, че мишени са били както Хаменей, така и президентът на Иран Масуд Пезешкиан, пише БТА.

Иран обяви 40-дневен траур за Върховния лидер.

"Хаменей е елиминиран (...) заедно с висши служители на иранския бастион на тероризма", написа Кац в изявление, разпространено чрез социални медии.

„Справедливостта възтържествува и Оста на злото претърпя смазващо поражение", добави той.