Русия е свалила 27 украински дрона тази нощ

Русия е свалила 27 украински дрона.

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 27 украински дрона през изминалата нощ, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ с дежурните средства за противовъздушна отбрана бяха прехванати и унищожени 27 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията, разпространена от ведомството.

Осем от тези дронове са били свалени над територията на Брянска област, а по седем - над Белгородска и Курска област, уточнява руското Министерство на отбраната, пише БТА.

