Тръмп заплаши Иран с „невиждана досега сила“ при ответен удар

8424
Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще нанесат на Иран удар със „сила, каквато не е виждана досега", ако страната предприеме ответни действия след американско-израелските атаки, при които беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей, съобщи " Дейли Мейл".

„Иран току-що заяви, че ще нанесе много тежък удар днес, по-силен от всеки предишен", написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

„ПО-ДОБРЕ ДА НЕ ГО ПРАВЯТ, ЗАЩОТО АКО ГО НАПРАВЯТ, НИЕ ЩЕ ГИ УДАРИМ СЪС СИЛА, КАКВАТО НЕ Е ВИЖДАНА ДОСЕГА!"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Доналд Тръмп

