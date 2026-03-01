Убити са началник-щабът на Въоръжените сили на Иран и министърът на отбраната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Абдулрахим Мусави и министърът на отбраната Азиз Насирзаде бяха убити при въздушен удар на мястото на заседание на Съвета по отбрана, съобщават информационната агенция Fars и държавната информационна агенция IRNA.

Сред загиналите са и главнокомандващият на Корпуса на стражите на ислямската революция, генерал-полковник Мохамед Пакпур, и съветникът на върховния главнокомандващ и секретар на Съвета за отбрана, адмирал Али Шамхани

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.

Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.