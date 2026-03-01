Любомир Кючуков: Израел ликвидира по списък, но това няма нищо общо нито с правото, нито със сигурността

Ударът по Иран е продължение на 12-дневната война от юни. Израелският списък за физическото унищожаване на лидери върви много последователно по върховете на иранското ръководство. За съжаление, независимо какъв е режимът в Иран, това няма нищо общо нито с международното право, нито със сигурността. Знаем, че смяната на режимите в Близкия изток, имайки предвид Либия, Сирия, Ирак, Афганистан и това, което последва, трудно се вписва в понятията стабилност и демокрация.

Това коментира в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви Любомир Кючуков, бивш зам.-външен министър. Според него решаващи са следващите 4-5 дни - дали Иран ще запази възможността си, но и желанието да нанася още удари. Поведението на Тръмп показвало, че се върви към радикални решения, след като той вече обяви, че чака да му предложат следващия управляващ в Иран.

Ако САЩ целят да продължи същият режим, но с други хора, това няма нищо общо с демокрация и ценности. Никой вече не говори за това, добави Кючуков.

Президентът Тръмп и Европа не са склонни да има хаос, никой не може да контролира Иран освен група от самия режим, коментира журналистът Мохамед Халаф.