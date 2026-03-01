ЦРУ е наблюдавало Хаменей няколко месеца, САЩ сменили часа на атаката в последния момент

ЦРУ е наблюдавало върховния лидер на Иран Али Хаменей няколко месеца преди убийството му и е научило, че на сутринта на 28 февруари в резиденцията му ще се проведе среща на високопоставени ирански служители, на която той ще присъства. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

В крайна сметка Съединените щати и Израел решиха да променят времето на атаката си, според служители, запознати с процеса на вземане на решения. Първоначално ударът е бил планиран за нощта, но след това е бил отложен за сутринта, за да се изчака срещата на високо ниво.