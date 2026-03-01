ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благой Георгиев от Дубай: На 50 метра до нас избух...

Белгия задържа танкер от руския сенчест флот

Белгия. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Белгия задържа днес петролен танкер от руския сенчест флот, предаде Ройтерс, позовавайки се на белгийския министър на отбраната Тео Франкен.

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г., пише БТА.

"В рамките на последните няколко часа нашите въоръжени сили, с подкрепата на свои френски колеги, взеха на абордаж петролен танкер, принадлежащ на руския сенчест флот", написа Франкен в социалната платформа "Екс" тази сутрин.

"В момента плавателният съд бива ескортиран по посока на пристанището на Зеебрюге, където ще бъде закотвен", допълни министърът.

Белгия.

