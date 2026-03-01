Кой може да управлява Иран след смъртта на Хаменей

След смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей, страната ще бъде ръководена от президента Масуд Пезешкиан, началника на съдебната власт Голам Хосейн Мохсени-Еджей и член на Съвета за пазители на Конституцията по време на преходния период, според иранската информационна агенция Тасним.

Съветникът на Хаменей Мохамад Мохбер заяви, че подобно прехвърляне на власт е предписано в член 111 от иранската конституция.

В бъдеще един от петима души може да поеме поста лидер на Иран от Хаменей, включително вторият син на починалия аятолах, 56-годишният Моджтаба Хаменей, пише CNN.

Сред другите претенденти за поста, експерти и анализатори, посочват 67-годишния духовник и довереник на Хаменей Алиреза Арафи. Той е по-малко известен в общественото полезрение, но има опит в държавни институции и в момента е заместник-председател на Асамблеята на експертите, съвет от 88 религиозни учени, който ще избере наследника на Хаменей. Той беше и член на Съвета за пазители на Конституцията, който проверява кандидатите на изборите и законите, приети от парламента. Той също така ръководи системата от религиозни образователни институции на Иран.

Други кандидати за поста аятолах включват Мохамад Мехди Мирбагери, духовник и член на Асамблеята на експертите, представляващ най-консервативното крило на духовенството. Друг претендент е Хасан Хомейни, внук на аятолах Рухолах Хомейни, основателят на Ислямската република.

Петият кандидат е Хашем Бушер, високопоставен духовник, тясно свързан с институции, отговорни за наследяването на властта, по-специално с Експертното събрание, където той заема поста първи заместник-председател. Бушер е смятан и за доверен човек на Хаменей, според анализатори.

Наследникът на Хаменей ще бъде избран от Асамблеята на експертите - съвет от 88 религиозни учени. Новият лидер трябва да бъде мъж, духовник с политическа компетентност, морален авторитет и лоялност към Иран.