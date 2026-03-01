Вижте какви нови оръжия САЩ ползваха за първи път срещу Иран

Съединените щати разкриха използването на две нови оръжейни системи в рамките на операция „Epic Fury" – съвместни удари с Израел по цели на територията на Иран. Става дума за модернизирани крилати ракети Tomahawk с необичайно черно покритие и за камикадзе-дронове LUCAS, които дебютират в реални бойни действия.

Черният „Томахоук" – ново поколение морски удар

Военноморските сили на САЩ публикуваха кадри от изстрелвания на ракети RGM-109 Tomahawk от разрушители клас Arleigh Burke-class destroyer. Сред тях обаче се откроява една ракета с гланцово черно покритие – нещо невиждано досега при този тип въоръжение, което традиционно е боядисвано в стандартното „haze gray".

Анализатори предполагат, че става дума за варианта Maritime Strike Tomahawk (MST) – подвариант на Block V, известен още като Block Va, оптимизиран за поразяване на морски цели. Новото покритие вероятно има радиопоглъщащи и инфрачервено-потискащи свойства, подобно на противокорабната ракета AGM-158C LRASM, която също се отличава с тъмна стелт окраска.

MST разполага с многорежимна система за насочване, включително инфрачервен образен сензор, както и двупосочна връзка за обмен на данни, позволяваща пренасочване в реално време. Това значително увеличава ефективността му срещу движещи се морски цели и подобрява оцеляването му в условията на наситена противовъздушна отбрана.

LUCAS – американският отговор на Shahed

Паралелно с това United States Central Command (CENTCOM) потвърди, че за първи път в бойна обстановка са използвани дронове камикадзе LUCAS. Те са изстреляни от специално създаденото подразделение Task Force Scorpion Strike, формирано през декември с цел да противодейства на иранските безпилотни заплахи.

LUCAS е базиран директно на иранския Shahed-136 – дрон камикадзе, използван широко от Иран и Русия. По данни на американски представители, САЩ са се сдобили с екземпляр от Shahed, който е бил подложен на обратно инженерство. Разработката на LUCAS е осъществена от компанията SpektreWorks.

Цената на един LUCAS е приблизително 35 000 долара – значително по-ниска от тази на крилатите ракети. Системата е създадена за масово производство, дълъг обсег и автономна работа. Дроновете могат да действат в рой, да координират действията си и да бъдат пренасочвани по време на полет. Част от тях могат да използват сателитна комуникация чрез Starlink, което позволява динамично насочване към цели.

За разлика от оригиналния Shahed-136, който поразява предварително зададени стационарни цели, LUCAS вероятно разполага с по-гъвкави възможности за насочване и интеграция в мрежово-центрирани операции.

Макар да не се съобщава колко точно ракети и дронове са използвани и какви цели са поразени, фактът, че САЩ за първи път комбинират стелт-модифицирани Tomahawk и евтини далекобойни дронове камикадзе срещу Иран, бележи нов етап във военната ескалация.

Операция „Epic Fury" демонстрира адаптация към съвременната война – съчетаване на високотехнологични крилати ракети с относително евтини, но ефективни безпилотни системи. Иронично, една от новите американски системи е създадена по модел на иранския дизайн, който сега е използван срещу своя първоизточник.