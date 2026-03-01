В Багдад опитаха да щурмуват посолството на САЩ след смъртта на Хаменей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силни експлозии край летището в Ербил, проирански групи заплашват с нови атаки срещу американски бази

Стотици иракчани се опитаха да щурмуват укрепената „Зелена зона" в Багдад, където е американското посолство. Напрежението ескалира след новината за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей, предава АФП, цитирана от Нова.

„Досега опитите им бяха осуетени, но те продължават да се опитват", заяви източник от службите за сигурност.

Протестиращите, някои от които носеха знамена на проирански въоръжени групи, хвърляха камъни по силите за сигурност, които отговориха със сълзотворен газ. Местните медии съобщиха за протестни действия и в други провинции в Южен Ирак.

Няколко иракски въоръжени групи, подкрепяни от Иран, заявиха на 28 февруари, че няма да останат „неутрални" и ще защитят Ислямската република. Мощната групировка „Катаеб Хизбула" обяви, че ще атакува американски бази, след като двама от нейните бойци бяха убити при въздушни удари в Южен Ирак.

В неделната сутрин се чуха силни експлозии в близост до летището в Ербил, където са разположени войските на коалицията, водена от САЩ, в автономния регион Кюрдистан. Кореспондент на място съобщи за гъст черен дим, издигащ се от района.

Малко след това проиранска група пое отговорност за атаки с дронове срещу американските сили в Ербил. Припомняме, че на 28 февруари коалиционните сили свалиха няколко ракети и дронове, натоварени с експлозиви, над същия район.