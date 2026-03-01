Безплатен вход в гръцките музеи и археологически обекти на 1 март

Тази неделя, 1 март, хиляди туристи и жители на Гърция ще имат възможността да посетят най-значимите антични паметници и държавни музеи в страната напълно безплатно. Инициативата е част от утвърдената програма на гръцкото Министерство на културата, която осигурява свободен достъп до културното наследство всяка първа и трета неделя от месеца през зимния сезон (ноември – март).

Списъкът включва световно известни обекти като Акропола в Атина, древните обекти в Делфи, Микена, Кносос на остров Крит, както и Древна Олимпия. Националният археологически музей в Атина и Солунският археологически музей също ще работят с вход свободен за всички посетители.

Въпреки че входът за археологическите обекти е безплатен, Музеят на Акропола остава със стандартни цени на билетите, тъй като се управлява като независима институция. Неговите врати ще бъдат отворени без такса по-късно през месеца – на 6 март (в памет на Мелина Меркури) и на националния празник 25 март.

От Министерството на културата напомнят, че все още е в сила зимното работно време, което означава, че повечето обекти ще затворят по-рано, обикновено около 17:00 или 18:00 часа. Поради очаквания засилен интерес, експертите съветват туристите да пристигнат рано сутринта, за да избегнат опашките пред входовете.

Следващата дата за безплатен вход през месеца ще бъде неделя, 15 март.