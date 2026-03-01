Юношите на гръцкия отбор по баскет "Арис", в капан на летището в Абу Даби

Ситуацията с юношеския отбор на Арис (U18) по баскет остава напрегната, тъй като в момента стотици пътници, включително спортни делегации, са блокирани на летището в Абу Даби поради масови отмени на полети.

Младежкият отбор на гръцкия гранд Арис Солун (U18) по баскет, преживя истински кошмар по време на участието си в престижния турнир NextGen EuroLeague в Абу Даби. В събота (28 февруари 2026 г.) двубоят срещу френския Монако беше принудително спрян по средата на втората четвърт, след като сирени за въздушна опасност огласиха Обединените арабски емирства.

Причина за паниката станаха серия от ракетни атаки срещу военни обекти в близост до мястото на събитието. Според официалните данни, Обединените арабски емирства са били мишена на балистични удари, които доведоха до смъртта на поне един човек в столицата. Организаторите от Евролигата реагираха мигновено и взеха решение за окончателно анулиране на турнира, за да гарантират безопасността на атлетите и феновете.

От щаба на Арис съобщават, че всички състезатели и треньори са невредими и са били своевременно транспортирани до техния хотел под засилена охрана. Гръцкото Министерство на външните работи потвърди, че има готов план за евакуация, който обхваща не само баскетболния отбор, но и всички гръцки граждани в региона.

Въпреки че отборът е в безопасност, прибирането им в Европа остава под въпрос поради временното затваряне на въздушното пространство в части от Близкия изток. Ръководството на Евролигата е в постоянна връзка с местните власти за организиране на специализиран полет веднага щом обстановката се нормализира.