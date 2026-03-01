ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Взривове в Йерусалим, израелската армия е засякла ирански ракети

Йерусалим СНИМКА: Pixabay

Експлозии са били чути днес в Йерусалим, предаде Франс прес.

Израелската армия обяви, че е засекла нови изстрелвания на ирански ракети към територията на Израел.

Сирени за въздушна тревога "бяха задействани в няколко части на страната, след като бяха идентифицирани ракети, изстреляни от Иран към Израел", съобщи армията.

"Израелските военновъздушни сили намесват винаги, когато е необходимо, за да прехванат и унищожат заплахи", добавиха от армията.

САЩ и Израел предприеха мащабна атака вчера срещу Иран, като силите на Техеран започнаха да нанасят ответни удари.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си платформа "Трут соушъл", че Иран е обявил, че днес ще удари по-силно от всеки друг път, пише БТА.

"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави Тръмп.

