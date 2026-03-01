ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благой Георгиев от Дубай: На 50 метра до нас избух...

КМГ: Китай призова незабавно прекратяване на военните действия срещу Иран

Снимка: Китайска медийна група

Китай е силно обезпокоен от военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и призовава суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на страната да бъдат уважавани, заяви на вчерашната си пресконференция говорител на Външно министерство.

„Призоваваме за незабавно прекратяване на военните операции, избягване на по-нататъшна ескалация на напрежението, както и за възобновяване на диалога и преговорите с цел запазване на мира и стабилността в Близкия изток", посочи още говорителят, цитиран от КМГ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

