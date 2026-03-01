КМГ: Китай представи първите си национални стандарти за хуманоидни роботи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай направи важна стъпка към регулирането на бързо развиващата се индустрия на хуманоидните роботи, след като в събота представи първата национална система от стандарти, обхващаща цялата индустриална верига и жизнения цикъл на хуманоидните роботи и въплътения изкуствен интелект, съобщава КМГ.

Системата беше обявена по време на годишната среща по стандартизация на хуманоидните роботи и въплътения интелект (HEIS), проведена в Пекин. Тя включва шест основни компонента: общи базови стандарти, „мозъкоподобни" и интелигентни изчисления, крайници и компоненти, цялостни машини и системи, приложения, както и безопасност и етика.

Стандартите са разработени съвместно от над 120 научноизследователски институции, компании и индустриални потребители под ръководството на техническия комитет към Министерството на индустрията и информационните технологии, хуманоидните роботи и въплътения интелект.

Според комитета, стандартите за „мозъкоподобни" и интелигентни изчисления обхващат ключови изисквания за „мозъка и малкия мозък" на въплътения изкуствен интелект, като регулират целия жизнен цикъл на данните, както и процесите по обучение и внедряване на модели.

Стандартите за приложения уреждат разработването, експлоатацията и поддръжката на хуманоидни роботи в различни сценарии, докато изискванията за безопасност и етика обхващат целия жизнен цикъл на индустрията и осигуряват рамка за съответствие при технологичното развитие.

Въвеждането на системата идва на фона на значителния растеж на сектора през 2025 г., подкрепен от средносрочни и дългосрочни стратегии на национално и местно ниво, които определят индустрията като ключов приоритет.

Според Министерството на индустрията и информационните технологии, 2025 г. се счита за първата година на масово производство на хуманоидни роботи в Китай, като над 140 местни производители са представили повече от 330 различни модела.

Очаква се новата система от стандарти да осигури ключови насоки за развитието на сектора, като насърчи висококачествен растеж чрез въвеждане на единни технически изисквания и протоколи за безопасност.