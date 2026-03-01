ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удари с два дрона бяха нанесени в пристанищен град в Оман, има ранен

Удари с два дрона бяха нанесени днес в пристанищния град Дукм в Оман, като има ранен, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция на арабската страна.

Отломки от дрон, който е бил свален, са паднали близо до резервоари с гориво, но там няма нито пострадали, нито материални щети, поне според първите информации, добавя агенцията.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, като силите на Техеран нанесоха ответни удари, включително по американски военни бази в държави от Персийския залив.

Оман е посредник в непреките преговори между САЩ и Иран за ядрената програма на Ислямската република, пише БТА.

