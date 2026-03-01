КМГ: Китай отчете спад на въглеродните емисии и напредък в енергийната ефективност през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въглеродните емисии в Китай на всеки 10 000 юана (1445 долара) от брутния вътрешен продукт са намалели с 5% на годишна база през 2025 г., според последни данни на Държавното статистическо бюро, съобщава КМГ.

Енергийното потребление на всеки 10 000 юана от БВП – без да се включва енергията, използвана като суровина, както и потреблението на невъзобновяема енергия – е намаляло с 5,1% спрямо предходната година.

Производството на електроенергия от чисти източници като водноелектрически, ядрени, вятърни и соларни централи е достигнало близо 4,25 трилиона киловатчаса, което представлява ръст от 14,4% на годишна база.

Производството на електромобили е надхвърлило 16,52 милиона единици, отбелязвайки увеличение от 25,1% спрямо предходната година. Към края на 2025 г. броят на използваните такива превозни средства е достигнал 43,97 милиона, което е увеличение с 12,57 милиона спрямо година по-рано.

Качеството на околната среда също продължава да се подобрява. От 339 града на ниво окръг и по-високо 72,6% са отговаряли на стандартите за качество на въздуха, сочат данните.