Иран удари "Бурж ал Араб" (Видео)

Един от най-луксозните и известни хотели в света - "Бурж ал Араб", който се намира в Дубай, е бил ударен от ирански дрон или ракета през нощта на 28 февруари срещу 1 март, показват кадри, разпространени в социалните мрежи.

321-метровата 60-етажна кула, построена на изкуствен остров, е една от най-разпознаваемите забележителности на Обединените арабски емирства.

При атаката е бил засегнат и Терминал 3 на международното летище в Дубай (DXB). Летищните власти съобщават за леки материални щети в една от залите, като незабавно са били активирани екипи за спешно реагиране.

Четирима служители са получили наранявания, като веднага след инцидента са им оказани медицински грижи на място, информира " Дейли мейл".