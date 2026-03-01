ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На път от Малдивите Благой Георгиев блокиран в Дубай, на 50 метра от него избухнала бомба

Благой Георгиев КАДЪР: bTV

"Онзи ден се прибирахме от Малдивите. Кацнахме в Дубай, трябваше да летим вчера сутринта за България, седяхме в самолета 4-5 часа и ни свалиха, отмениха всички полети. Никой не знаеше какво да прави. Докато вървяхме до хотела, точно до нас избухна бомба, на около 50 м. до нас. Не са окей нещата".

Това разказа в пряко включване от Дубай футболистът Благой Георгиев пред Би Ти Ви.

"Когато започнат атаките, има сигнал и всички се крият вътре. За момента чакаме, летищата са затворени, въздушното пространство е затворено. Притеснен съм, но чак паника - не. Трябва да чакаме по-добро развитие. Неизвестното - това те мъчи", каза още той.

Казали им, че летището в Оман е отворено и много хора са тръгнали натам.

Благой Георгиев КАДЪР: bTV

