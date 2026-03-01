Израел удари сърцето на Иран (Видео)

Израелската армия съобщи, че в момента осъществява масирано въздушно нападение "в сърцето" на иранската столица Техеран, предаде Ройтерс.
"Върховният лидер на Иран бе убит в широкомащабна операция на израелските военновъздушни сили", се казва още в изявлението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) във връзка със смъртта на аятолах Али Хаменей.
По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че справедливостта е възтържествувала по повод кончината на върховния лидер.
Армията добави, че през изминалото денонощие военновъздушните ѝ сили са нанесли удари с широк диапазон, за да "разчистят пътя към Техеран".
‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc