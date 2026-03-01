ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран е атакувал 27 американски бази

Иран СНИМКА: Pixabay

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал 27 американски бази в региона на Близкия изток, като е координирал атаки с ракети и дронове, съобщи иранската информационна агенция Тасним.

Гвардейците на Ислямската революция добавиха, че освен 27 американски бази на прицел са били взети и военната база "Тел Ноф" на израелските военновъздушни сили, генералният щаб на Въоръжените сили на Израел и правителственият комплекс "Кирия" в Тел Авив, където се намира израелското Министерство на отбраната.

Иранските военновъздушни сили посочиха, от своя страна, че са бомбардирали американските бази в района на Персийския залив и автономния регион Иракски Кюрдистан.

Иран СНИМКА: Pixabay

