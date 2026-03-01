ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите можем!

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22383080 www.24chasa.bg

Израел призова 20 000 резервисти

4376
Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са призовали близо 20 000 резервисти за осигуряване на защита на мирните жители при иранските ответни удари. СНИМКА: РОЙТЕРС

Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са призовали близо 20 000 резервисти за осигуряване на защита на мирните жители при иранските ответни удари, последвали израело-американската операция срещу Иран, предаде Франс прес.

"Командването на вътрешния фронт призова близо 20 000 резервисти, които през последните 24 часа са се присъединили към неговите сили, разположени и приведени в готовност на цялата територия на Израел", гласи съобщение на Командването на вътрешния фронт, род войски, част от въоръжените сили на Израел, които защитават цивилното население във военно време.

Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са призовали близо 20 000 резервисти за осигуряване на защита на мирните жители при иранските ответни удари. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите