Израел призова 20 000 резервисти

Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са призовали близо 20 000 резервисти за осигуряване на защита на мирните жители при иранските ответни удари, последвали израело-американската операция срещу Иран, предаде Франс прес.

"Командването на вътрешния фронт призова близо 20 000 резервисти, които през последните 24 часа са се присъединили към неговите сили, разположени и приведени в готовност на цялата територия на Израел", гласи съобщение на Командването на вътрешния фронт, род войски, част от въоръжените сили на Израел, които защитават цивилното население във военно време.