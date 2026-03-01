Иранският президент: Искаме отмъщение!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия днес.

По информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, информира ТАСС.

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза в изявление днес, че Иран "иска отмъщение като свое законно право и задължение" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" това свое задължение, предаде Ройтерс.

На свой ред главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви в ефира на иранското държавно радио, че военнослужещите от Иранските въоръжени сили "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината, пише БТА.

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.