ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите можем!

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22383156 www.24chasa.bg

Иранският президент: Искаме отмъщение!

15752
Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Иран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия днес.

По информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, информира ТАСС.

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза в изявление днес, че Иран "иска отмъщение като свое законно право и задължение" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" това свое задължение, предаде Ройтерс.

На свой ред главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви в ефира на иранското държавно радио, че военнослужещите от Иранските въоръжени сили "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината, пише БТА.

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Иранският президент Масуд Пезешкиан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите