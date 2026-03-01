Иран изстреля ракети към Кипър

Иран изстреля две ракети към Кипър, където се намират британски военни бази, потвърди министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли. Това е първият известен случай, при който Техеран насочва атаки към европейска територия, отбелязват световните медии.
В момента се оценява степента на заплаха за персонала на базите, като Лондон следи ситуацията и призовава за деескалация на напрежението.
"Сигурни сме, че не са се целили в нашите бази", коментира Хийли, цитиран от "Индипендънт", но добави, че случаят показва колко безразборна е ответната операция на Иран. Няма данни за поразени обекти на този етап. Великобритания има военни бази и в близост до атакувани от Иран зони в Бахрейн.
Хийли не коментира тази сутрин дали Великобритания ще бъде въвлечена в операцията на САЩ и Израел срещу Иран. "Когато нашите самолети летят от Катар, те пазят срещу ракети и дронове, насочени към Катар. Когато летят от Кипър, правят същото за Кипър. Но, разбира се, когато самолетите ни са във въздуха и видят ракети или дронове, насочени към други държави, те ще ги свалят", допълни той.
🔥🔥 Iran also fires on Cyprus— Conflict Monitor (@ConflictM0nitor) March 1, 2026
Two Iranian missiles were fired toward Cyprus, where thousands of British soldiers are stationed,
the British Ministry of Defense said.
They were intercepted early by Israel.#Iran #Cyprus #Israel pic.twitter.com/b2bD0fqOW0