Иран изстреля ракети към Кипър

Иран изстреля две ракети към Кипър, където се намират британски военни бази, потвърди министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли. Това е първият известен случай, при който Техеран насочва атаки към европейска територия, отбелязват световните медии.

В момента се оценява степента на заплаха за персонала на базите, като Лондон следи ситуацията и призовава за деескалация на напрежението.

"Сигурни сме, че не са се целили в нашите бази", коментира Хийли, цитиран от "Индипендънт", но добави, че случаят показва колко безразборна е ответната операция на Иран. Няма данни за поразени обекти на този етап. Великобритания има военни бази и в близост до атакувани от Иран зони в Бахрейн.

Хийли не коментира тази сутрин дали Великобритания ще бъде въвлечена в операцията на САЩ и Израел срещу Иран. "Когато нашите самолети летят от Катар, те пазят срещу ракети и дронове, насочени към Катар. Когато летят от Кипър, правят същото за Кипър. Но, разбира се, когато самолетите ни са във въздуха и видят ракети или дронове, насочени към други държави, те ще ги свалят", допълни той.