Стотици кукери гонят злото с хлопки и чанове в Шир...

Определен е временен върховен лидер на Иран

Иран СНИМКА: Pixabay

Иран назначи духовника Алиреза Арафи за член на временния ръководен съвет, след като върховният лидер аятолах Али Хаменей бе убит при удари на САЩ и Израел, съобщават иранските държавни медии.

Името на Арафи попада в почти всички прогнози кой ще поеме режима в Техеран след смъртта на Хаменей. 67-годишният духовник в момента е заместник-председател на Събранието на експертите и е бил член на могъщия Съвет на пазителите. Този съвет е надпарламентарен орган, който се състои от 12 духовни лица, експерти по ислямско право.

Иран СНИМКА: Pixabay

