Австрия наложи мерки за сигурност с оглед на конфликта в Близкия изток

Министерство на вътрешните работи на Австрия обяви, че държавните органи за сигурност са адаптирали мерките за защита на ирански, израелски и американски обекти към новата обстановка с оглед на военния конфликт в Близкия изток.

Ситуацията се наблюдава „интензивно" съвместно със Службата за защита на конституцията и в тясно сътрудничество със службите за сигурност в чужбина, за да се гарантират целенасочени стратегии за превенция и максимално ниво на сигурност за хората в Австрия, се посочва в отговор на запитване на новинарската агенция АПА.

Според вътрешното министерство към момента за Австрия, както и за много други европейски държави, съществува повишено ниво на заплаха, но няма конкретна непосредствена опасност.

В Министерството на външните работи заседава кризисен щаб по темата. „Следим и оценяваме текущите развития в Израел и Иран непрекъснато", се казва в съобщение за печата,

Освен това ведомството актуализира предупрежденията за пътуване за Израел, Катар, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Кувейт, Иран и Ирак: за тези държави вече важи най-високата степен на предупреждение.

При четвърта степен на сигурност Министерството на външните работи препоръчва да се избягват пътувания, които не са абсолютно наложителни, до тези страни. По данни на властите към момента в засегнатите региони се намират около 14 000 австрийски граждани, постоянно пребиваващи в чужбина, както и приблизително 400 пътуващи с цел бизнес или туризъм.

Според данни на австрийските авиолинии АУА полетите от и до Тел Авив (Израел), Аман (Йордания) и Ербил (Ирак) са преустановени до 7 март включително. Полетите до Техеран (Иран) остават преустановени до края на март. До 7 март включително няма да се използва въздушното пространство на Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Кувейт и Бахрейн.

Засегнатите пътници могат безплатно да презаверяват пътуването си за по-късна дата или да получат стойността на билета. Компанията-майка „Луфтханза" също не изпълнява полети до Дубай и Абу Даби този уикенд. До 7 март германската компания превантивно отменя и всички полети до Йордания, Ливан, Ирак и Оман. Въздушните пространства на съответните държави няма да бъдат използвани, съобщи говорител на „Луфтханза", пише БТА.

Авиокомпанията „Уиз еър" преустановява незабавно всички полети от и до Израел, Абу Даби и Аман до 7 март. Пътниците със засегнати резервации ще бъдат директно уведомени и информирани за възможностите си. Летище Виена препоръчва на пътуващите да се свържат с авиокомпаниите, за да проверят дали полетите им ще се осъществят.