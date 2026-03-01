ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стотици кукери гонят злото с хлопки и чанове в Шир...

Израелска авиокомпания пусна специални полети между Атина и Таба заради случващото се в Близкия изток

Ден след като Израел затвори въздушното си пространство след нанасянето на удар срещу Иран, израелската авиокомпания Arkia обяви в неделя сутринта, че ще изпълнява специални двупосочни полети между Атина и Таба, Египет, в сътрудничество с Electra Airways. Цените започват от $359 в едната посока, без багаж. Ръчен багаж струва допълнително $20, докато цената на регистриран куфар е $45.

С оглед на затварянето на въздушното пространство на Израел и отмяната на полетите, се отваря обходен маршрут през Синай.

