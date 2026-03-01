Путин: Убийството на Али Хаменей е цинично нарушение на всички норми на човешката морал

Убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей и членовете на семейството му е извършено с цинично нарушение на всички норми на човешката морал и международното право. Това се посочва в телеграма с изразени съболезнования от президента на Русия Владимир Путин до президента на Иран Масуд Пезешкиан, пише ТАСС.

„Моля, приемете моите най-искрени съболезнования и подкрепа към семейството и близките на върховния лидер, към правителството и към целия народ на Иран", се казва още в съобщението на Путин.

„В нашата страна аятолах Хаменей ще остане в паметта като изключителен държавник, който е направил огромен личен принос за развитието на руско-иранските приятелски отношения и тяхното издигане до равнище на всеобхватно стратегическо партньорство", се добавя в текста на телеграмата.