Вучич: Сградата на сръбското посолство в Техеран е повредена от шрапнели

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че сградата на сръбското посолство в Техеран е била повредена от шрапнели и че персоналът ще се изтегли към Баку и Азербайджан днес, предаде ТАНЮГ.

"Посолството е повредено. Нашето посолство не е било целта на атаката (...), но шрапнелите и всички отломки са повредили нашето посолство", каза Вучич пред телевизия "Първа", като уточни, че целта на американската атака е била база на иранската Революционна гвардия.

Националната телевизия РТС съобщи, че сградата на сръбското посолство в Техеран е била повредена при въздушни удари тази сутрин. Няма пострадали, уточни медията.

Снощи посолството на Сърбия в Иран съобщи, че в страната се намират 14 сръбски граждани, седем от които с двойно гражданство, и че всички те са в безопасност, пише БТА.