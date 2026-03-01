ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стотици кукери гонят злото с хлопки и чанове в Шир...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22383709 www.24chasa.bg

От вятърна енергия са осигурени 22 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

2872
Вятърните турбини, разположени на сушата, са произвели 18,3 процента от общото количество електроенергия. СНИМКА: pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 22 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърните турбини, разположени на сушата, са произвели 18,3 процента от общото количество електроенергия (1306 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,7 процента (266 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Германия (58,1 процента), Литва (54,9 на сто) и Нидерландия (42,6 процента). В България делът 0,1 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (687,1 гигаватчаса), Франция (198,9 гигаватчаса) и Испания (101,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,2 гигаватчаса, пише БТА.

Вятърните турбини, разположени на сушата, са произвели 18,3 процента от общото количество електроенергия. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите