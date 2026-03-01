Ексшефката на Банка ДСК Виолина Маринова в бомбоубежище в Дубай, не може да се регистрира на сайта на МВнР

Бившата изпълнителна директорка на Банка ДСК и настоящ член на надзорния съвет на банката Виолина Маринова е прекарала със семейството си нощта в бомбоубежище на хотел в Дубай и в продължение на около 10 часа не е могла да се регистрира на сайта на външно министерство. Това разкрива тя в свой пост във фейсбук.

„Със семейството сме в Дубай. В момента сме в бомбоубежището на хотела. Дъщеря ми се обади в консулството на България и отговориха че трябва да се регистрираме в Министерството на Външните работи на сайта. Сайта не работи. Как да се регистрираме не е ясно!", е написала банковата шефка късно снощи в профила си във фейсбук.

Преди няколко часа вече споделя: „Скъпи приятели, Много ви благодаря за готовността да ни помогнете. С ваша помощ се регистрирахме и очакваме да се подобри ситуацията за да се приберем".