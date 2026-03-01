Ирански водещ се разплака в ефир, когато съобщи новината за смъртта на Али Хаменей (Видео)

Със сълзи на очи водещ от Иранската национална телевизия обяви новината за смъртта на върховния лидер на страната Али Хаменей. Кадрите, на които журналистът чете официалното изявление на Върховния съвет за национална сигурност, бързо обиколиха социалните мрежи.
Аятолахът беше убит при атаките на Израел и САЩ срещу цели в Иран, започнали в събота сутринта местно време.
Потвърждение дойде и от американския президент Доналд Тръмп, както и от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той обяви, че комплексът на Хаменей в Техеран е бил поразен при „мощен, изненадващ удар", съобщи Нова тв.
The anchors who announced the death of their supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, in Israel-US strikes have not known an Iran without the Ayatollah in charge. He turned Iran into a regional power. If there is jubiliation on the streets, it has not made it to state run TV.… pic.twitter.com/cgRB8x5VF4— Smita Prakash (@smitaprakash) March 1, 2026