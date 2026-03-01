ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удавяне в бъчва с вино, обезглавен крал и убити пр...

Ирански водещ се разплака в ефир, когато съобщи новината за смъртта на Али Хаменей (Видео)

Кадър: @smitaprakash

Със сълзи на очи водещ от Иранската национална телевизия обяви новината за смъртта на върховния лидер на страната Али Хаменей. Кадрите, на които журналистът чете официалното изявление на Върховния съвет за национална сигурност, бързо обиколиха социалните мрежи.

Аятолахът беше убит при атаките на Израел и САЩ срещу цели в Иран, започнали в събота сутринта местно време.

Потвърждение дойде и от американския президент Доналд Тръмп, както и от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той обяви, че комплексът на Хаменей в Техеран е бил поразен при „мощен, изненадващ удар", съобщи Нова тв.

Кадър: @smitaprakash

