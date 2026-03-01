ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стотици кукери гонят злото с хлопки и чанове в Шир...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22383962 www.24chasa.bg

Нетаняху призова иранците да отстранят политическото ръководство на Иран

2532
Бенямин Нетаняху Снимка: Екс/ @netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова във видеообръщение, излъчено на персийски език, народа на Иран да отстрани политическото ръководство в Техеран, предаде ДПА.

Речта му очевидни беше преведена и дублирана на персийски чрез изкуствен интелект, отбелязва германската новинарска агенция.

"Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност", каза Нетаняху. "Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад", призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува "хиляди обекти на тероричния режим... за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията", пише БТА.

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит. "Помощта, за която сте се надявали... пристигна", каза Нетаняху.

Бенямин Нетаняху Снимка: Екс/ @netanyahu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите