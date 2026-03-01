Четирима души са задържани за хвърляне на коктейли Молотов по време на опозиционен митинг в Тирана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Албанската полиция съобщи днес, че четирима души са били задържани по обвинения, че са хвърляли коктейли Молотов по време на митинг на опозиционната Демократическа партия в Тирана снощи, съобщава агенция АТА.

Полицията уточни, че те са разследвани за нападения срещу полицейски служители, нарушаване на обществения ред, палеж и оказване на съпротива срещу полицията.

По време на снощния протест на Демократическата партия на бившия президент и премиер Сали Бериша бяха хвърлени коктейли Молотов и пиротехнически средства, които доведоха до пожар в бивша резиденция на диктатора Енвер Ходжа, която сега функционира като културно пространство. Запалени бяха и няколко контейнера за отпадъци.

Около 1500 полицаи бяха ангажирани за охрана на антиправителствения протест, отбелязва АТА.

Демократическата партия на Сали Бериша проведе снощи петия си национален протест и трети за последния месец, като участниците в него отново поискаха служебно правителство, което да гарантира свободни и честни избори, пише БТА.

Бериша заяви, че протестното шествие, което премина по улиците на Тирана, има за цел да изрази обществения гняв срещу това, което той описа като "престъпната организация на албанското правителство и нейните членове".

Лидерът на Демократическата партия каза, че премиерът Еди Рама, лидер на Социалистическата партия на Албания, е единствената цел на този народен бунт.

"Нашата борба е насочена изцяло срещу Еди Рама, докато той не се оттегли. Той е източникът на всички злини, свързани с неговия режим", подчерта опозиционният лидер.

Протестите дойдоха след твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година и ескалация на напрежението след обвиненията в корупция, отправени срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.