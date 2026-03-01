Ердоган е провел поредица от разговори заради Иран

Турският президент Реджеп Ердоган е провел поредица от телефонни разговори във връзка със създалата се ситуация след размяната на удари между САЩ, Израел и Иран, които допринесоха за повишаване напрежението в региона, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към президентството Бурханеттин Дуран в акаунта си в социалната мрежа Ен Сосял.

В телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп са били обсъдени последните развития на събитията в Иран и страните в Залива, както и редица актуални въпроси.

След Тръмп Ердоган е разговарял по телефона с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. В разговора турският държавен глава е изразил съболезнованията си във връзка с нападенията. В същото време Ердоган се е информирал подробно за положението в Катар.

Последният разговор в рамките на телефонната дипломация на Ердоган е бил с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед ал-Нахаян. Посочва се, че турският президент е изразил пред колегата си дълбокото безпокойство от ударите срещу ОАЕ. Както и че двамата президенти са обсъдили развитието на ситуацията в региона, пише БТА.