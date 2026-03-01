ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът за българския бизнес утре поскъпва с 11 на с...

"Хамас" и "Хизбула" осъдиха убийството на аятолах Али Хаменей

Върховният лидер на Иран аятолах Сайед Али Хаменей СНИМКА: Архив

Проиранските въоръжени групировки "Хамас" и "Хизбула" осъдиха израелско-американските удари, при които беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде Франс прес.

"Ще изпълним дълга си, като се изправим срещу агресията. Каквито и да са жертвите, ние няма да се отклоним от пътя на съпротивата", увери Наим Касем, който застана начело на "Хизбула" след убийството на Хасан Насралла през септември 2024 г., определи убийството на иранския върховен лидер и на други високопоставени ирански представители като "най-тежкото престъпление".

"Хизбула" днес следобед ще проведе митинг в своя бастион, разположен в южно предградие на ливанската столица Бейрут в знак на подкрепа към Ислямската република. Ливанското движение призова джамиите в района да рецитират откъси от Корана и да организират възпоменателни събития в памет на Хаменей.

"Хамас" скърби за смъртта на аятолах Али Хаменей", заяви от своя страна палестинската искямиска групировка. "САЩ и фашисткото окупационно правителство (на Израел) носят цялата отговорност за тази отявлена агресия и това отвратително престъпление срещу суверенитета на Ислямска република Иран, както и за сериозните последици за сигурността и стабилността в региона", допълва "Хамас".

Групировката "Ислямски джихад", която беше съюзник на "Хамас" в двугодишната война в ивицата Газа, нарече убийството на Али Хаменей "военно престъпление", пише БТА.

