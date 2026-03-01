Авиокомпании продължават да отменят полети след ескалацията на напрежението в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Авиокомпаниите продължават и днес да отменят полети в Близкия изток. Голяма част от въздушното пространство в региона остава затворено, след като САЩ и Израел вчера започнаха удари срещу Иран, при които беше убит иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей, предаде Ройтерс.

Граждански полети все още не се изпълняват във въздушното пространство над Иран, Ирак, Кувейт, Израел, Бахрейн, ОАЕ и Катар, според данни на портала за проследяване на трафика „Флайтрадар24" (FlightRadar24), а големите летища в Близкия изток, включително в Дубай, Абу Даби и Доха, остават затворени.

Ройтерс обобщава най-новата информация за полетите на авиокомпаниите, опериращи в региона на Близкия изток.

Германската авиокомпания „Луфтханза" (Lufthansa) преустанови полетите си до и от Тел Авив, Бейрут и Оман до 7 март, както и полетите до и от Дубай, насрочени за настоящия уикенд.

Превозвачът също така заяви, че няма да лети през въздушното пространство на Израел, Ливан, Йордания, Ирак и Иран до 7 март.

Испанската „Еър Еуропа" (Air Europa) отмени полетите си до Тел Авив в неделя и понеделник и посочи, че следи ситуацията в Близкия изток, за да прецени дали да възобнови полетите си от вторник.

„Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) отмени вчерашните си полети до и от Тел Авив и Бейрут.

Нейното нидерландско подразделение Ка Ел Ем (KLM) съобщи снощи, че полетите ѝ до и от Дубай и саудитските градове Дамам и Рияд този уикенд са отменени.

Британският превозвач „Бритиш еъруейз" (British Airways) обяви, че е отменил полетите до Тел Авив и Бахрейн до 3 март, както и полета до Аман, планиран за събота.

Авиокомпания „Върджин Атлантик Еъруейс" (Virgin Atlantic Airways) временно ще избягва иракското въздушно пространство, което ще доведе до някои предварително планирани промени в маршрутите на полетите. Компанията вчера отмени полет от Лондон до Дубай.

Испанската нискотарифна авиокомпания „Иберия експрес" (Iberia Express), собственост на авиационната група Ай Ей Джи (International Airlines Group - IAG), отмени полет до Тел Авив, планиран за събота в 17:00 часа местно време.

Италианската авиокомпания „ИТА Еъруейз" (Ita Airways) спря полетите до и от Тел Авив и заяви, че няма да използва въздушното пространство на Израел, Ливан, Йордания, Ирак и Иран до 7 март. Полетите до и от Дубай са спрени до 1 март.

Полският национален авиопревозвач ЛОТ (LOT) преустанови полетите до Тел Авив до 15 март и отмени пътувания до Дубай и Рияд до 2 март.

„Норуиджън Ер" (Norwegian Air) отмени всичките си полети до и от Дубай до 4 март, съобщи говорител на компанията. Превозвачът не е отменял курсове до Тел Авив и Бейрут, защото тези дестинации са активни само през лятото, добави говорителят.

От Скандинавските авиолинии (Scandinavian Airlines) съобщиха пред Ройтерс, че са отменили полета от Копенхаген до Тел Авив за събота. Не е взето решение относно предстоящите полети на компанията.

Турският национален авиопревозвач „Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") отмени полетите до Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ и Оман в събота, както и полетите до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания до 2 март.

Турската компания „Пегасус еърлайнс" (Pegasus Airlines) също съобщи, че до 2 март няма да лети до Иран, Ирак, Йордания и Ливан.

Унгарският превозвач „Уиз еър" (Wizz Air) спря полетите до и от Израел, Дубай, Абу Даби и Аман до 7 март. От компанията уточниха, че оперативните решения ще продължат да се преразглеждат и разписанието на полетите може да бъде коригирано в зависимост от развитието на ситуацията.

"Иджиън еърлайнс" (Aegean Airlines), най-големият гръцки авиопревозвач, преустанови полетите до и от Тел Авив, Бейрут и Ербил в Ирак до 2 март.

Казахстанската компанията „Еър Астана" (Air Astana) отмени всички полети до Близкия изток до 3 март.

Полети на „Катар Еъруейс" (Qatar Airways) временно не се изпълняват поради затварянето на въздушното пространство на Катар. Очаква се компанията да предостави допълнителна информация в понеделник в 9:00 часа местно време (08:00 часа българско време).

„Емирейтс" (Emirates) преустанови всички полети до и от Дубай до 15:00 часа местно време на 2 март заради затварянето на въздушното пространство на много страни от Близкия изток, обяви авиокомпанията.

Авиокомпания „Флайдубай" (flydubai) съобщи, че временно е преустановила всички полети до и от Дубай до 15:00 часа местно време в неделя.

Друг превозвач от ОАЕ - „Етихад еъруейз" (Etihad Airways) отмени всичките си полети от Абу Даби до днес в 14:00 часа местно време (12 часа бълг. време).

Авиокомпания „Еър Канада" (Air Canada) съобщи, че отменя полетите от Канада до Израел до 8 март и полетите до Дубай до 3 март.

„Еър Индия" (Air India) също отмени полетите, планирани за неделя от Делхи, Мумбай и Амритсар до Лондон, Ню Йорк, Чикаго, Торонто, Франкфурт и Париж. Полети на компанията до Лондон, Бирмингам, Амстердам, Цюрих, Милано, Виена, Копенхаген и Франкфурт също са анулирани.

Националният авиопревозвач на Азербайджан „Азербайджан еърлайнс" (Azerbaijan Airlines) анулира полетите от и до Дубай, Доха, Джеда и Тел Авив.

От базираната в Хонконг „Катай Пасифик" (Cathay Pacific) заявиха, че спират всички операции в региона на Персийския залив, което засегна пътнически полети до и от Дубай и Рияд, както и товарните услуги на летище Ал Мактум в Дубай. То е второто по големина летище в Дубай и основен хъб, който обслужва по-голямата част от пътническия трафик, пише БТА.

„ИндиГоу" (IndiGo), най-голямата индийска авиокомпания, удължи временното преустановяване на избрани международни полети, използващи въздушното пространство на Близкия изток, до понеделник.

Японският превозвач „Джапан Еърлайнс" (Japan Airlines) отмени днешен полет от Токио до Доха, както и обратен полет на 1 март, съобщи „Никей".