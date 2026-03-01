Германска корабна компания спира плаванията през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската корабна компания „Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd) е спряла всичките си морски превози през Ормузкия проток до второ нареждане заради ситуацията със сигурността в региона на Персийския залив. Това съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на компанията за морски превози.

След въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, снощи корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спря корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Тасним.

Протокът между Иран и Оман е един от най-стратегическите морски пътища в света и единственият експортен морски маршрут за енергийни доставки от страните в Персийския залив - Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт, Ирак, Катар и Иран.

През Ормузкия проток обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол, пише БТА.