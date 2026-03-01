ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът за българския бизнес утре поскъпва с 11 на с...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22384314 www.24chasa.bg

Германска корабна компания спира плаванията през Ормузкия проток

2732
Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Германската корабна компания „Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd) е спряла всичките си морски превози през Ормузкия проток до второ нареждане заради ситуацията със сигурността в региона на Персийския залив. Това съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на компанията за морски превози.

След въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, снощи корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спря корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Тасним.

Протокът между Иран и Оман е един от най-стратегическите морски пътища в света и единственият експортен морски маршрут за енергийни доставки от страните в Персийския залив - Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт, Ирак, Катар и Иран.

През Ормузкия проток обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол, пише БТА.

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите