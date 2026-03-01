УНИЦЕФ: Нападението срещу училища е нарушение на международното право

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) изрази днес дълбока загрижененост от бомбардировките в Иран, съобщи ДПА.

„Има съобщения за нападения срещу училища в Иран, включително девическо училище в Минаб", заяви германският офис на организацията в Кьолн.

„Атаките срещу цивилни и граждански обекти, включително училища, представляват нарушение на международното право", посочиха от УНИЦЕФ.

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници. Начално девическо училище в провинция Хормозган е било ударено, съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Съобщава се, че още десетки ученички са били ранени.

Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независими източници.

УНИЦЕФ призова за незабавно прекратяване на военните действия и апелира към всички страни, участващи в конфликта, да проявят максимална сдържаност и да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право и правата на човека. Това включва защитата на цивилното население и услугите, на които децата разчитат за оцеляване, пише БТА.